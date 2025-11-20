Apple Cijena danas

Trenutačna cijena Apple (AAPLON) danas je $ 270.25, s promjenom od 0.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AAPLON u USD je $ 270.25 po AAPLON.

Apple trenutačno je na #1608 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.84M, s količinom u optjecaju od 10.51K AAPLON. Tijekom posljednja 24 sata, AAPLON trgovao je između $ 265.8 (niska) i $ 272.45 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 284.4314753094952, dok je rekordna najniža cijena bila $ 226.40537622338067.

U kratkoročnim performansama, AAPLON se kretao +0.15% u posljednjem satu i -1.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.03K.

Informacije o tržištu Apple (AAPLON)

Poredak No.1608 Tržišna kapitalizacija $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Obujam (24 sata) $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Količina u optjecaju 10.51K 10.51K 10.51K Ukupna količina 10,511.40983187 10,511.40983187 10,511.40983187 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apple je $ 2.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.03K. Količina u optjecaju AAPLON je 10.51K, s ukupnom količinom od 10511.40983187. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.84M.