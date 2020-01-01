AAA Cat (AAACAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AAA Cat (AAACAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AAA Cat (AAACAT) Informacije aaa cat is a meme coin on the Sui chain. Službena web stranica: https://aaacatsui.com/ Istraživač blokova: https://suivision.xyz/coin/0xd976fda9a9786cda1a36dee360013d775a5e5f206f8e20f84fad3385e99eeb2d::aaa::AAA Kupi AAACAT odmah!

AAA Cat (AAACAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AAA Cat (AAACAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 285.60K $ 285.60K $ 285.60K Povijesni maksimum: $ 0.00399 $ 0.00399 $ 0.00399 Povijesni minimum: $ 0.000023339714806045 $ 0.000023339714806045 $ 0.000023339714806045 Trenutna cijena: $ 0.00002856 $ 0.00002856 $ 0.00002856 Saznajte više o cijeni AAA Cat (AAACAT)

AAA Cat (AAACAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AAA Cat (AAACAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AAACAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AAACAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AAACAT tokena, istražite AAACAT cijenu tokena uživo!

