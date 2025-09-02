Više o AAACAT

AAA Cat Logotip

AAA Cat Cijena(AAACAT)

1 AAACAT u USD cijena uživo:

$0.00002377
-11.89%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AAA Cat (AAACAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:52:49 (UTC+8)

AAA Cat (AAACAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002151
24-satna najniža cijena
$ 0.00002717
24-satna najviša cijena

$ 0.00002151
$ 0.00002717
$ 0.003230805141191998
$ 0.000024612256849185
-4.70%

-11.89%

-31.82%

-31.82%

AAA Cat (AAACAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00002377. Tijekom protekla 24 sata, AAACATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002151 i najviše cijene $ 0.00002717, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAACAT je $ 0.003230805141191998, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000024612256849185.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAACAT se promijenio za -4.70% u posljednjih sat vremena, -11.89% u posljednjih 24 sata i -31.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AAA Cat (AAACAT)

No.5212

$ 0.00
$ 55.08K
$ 237.70K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija AAA Cat je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.08K. Količina u optjecaju AAACAT je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.70K.

AAA Cat (AAACAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AAA Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000032076-11.89%
30 dana$ -0.00005268-68.91%
60 dana$ -0.00008438-78.03%
90 dana$ -0.00010844-82.03%
AAA Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AAACAT od $ -0.0000032076 (-11.89%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AAA Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00005268 (-68.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AAA Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AAACAT od $ -0.00008438 (-78.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AAA Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00010844 (-82.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AAA Cat (AAACAT)?

Pogledajte AAA Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je AAA Cat (AAACAT)

aaa cat is a meme coin on the Sui chain.

AAA Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AAA Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AAACAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AAA Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AAA Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AAA Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AAA Cat (AAACAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AAA Cat (AAACAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AAA Cat.

Provjerite AAA Cat predviđanje cijene sada!

AAA Cat (AAACAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AAA Cat (AAACAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AAACAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AAA Cat (AAACAT)

Tražiš kako kupiti AAA Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AAA Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AAACAT u lokalnim valutama

AAA Cat Resurs

Za dublje razumijevanje AAA Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena AAA Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AAA Cat

Koliko AAA Cat (AAACAT) vrijedi danas?
Cijena AAACAT uživo u USD je 0.00002377 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AAACAT u USD?
Trenutačna cijena AAACAT u USD je $ 0.00002377. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AAA Cat?
Tržišna kapitalizacija za AAACAT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AAACAT?
Količina u optjecaju za AAACAT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AAACAT?
AAACAT je postigao ATH cijenu od 0.003230805141191998 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AAACAT?
AAACAT je vidio ATL cijenu od 0.000024612256849185 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AAACAT?
24-satni obujam trgovanja za AAACAT je $ 55.08K USD.
Hoće li AAACAT još narasti ove godine?
AAACAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AAACAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:52:49 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

