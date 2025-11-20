ARAI Cijena danas

Trenutačna cijena ARAI (AA) danas je $ 0.07936, s promjenom od 0.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AA u USD je $ 0.07936 po AA.

ARAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AA. Tijekom posljednja 24 sata, AA trgovao je između $ 0.07705 (niska) i $ 0.08445 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, AA se kretao +0.22% u posljednjem satu i -27.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.47K.

Informacije o tržištu ARAI (AA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 55.47K$ 55.47K $ 55.47K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.36M$ 79.36M $ 79.36M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija ARAI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.47K. Količina u optjecaju AA je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.36M.