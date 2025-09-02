Ancient8 (A8) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10281. Tijekom protekla 24 sata, A8trgovalo je između najniže cijene $ 0.10274 i najviše cijene $ 0.10801, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena A8 je $ 0.4943303442964241, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.061919935797642725.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, A8 se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ancient8 (A8)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ancient8 je $ 35.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.60K. Količina u optjecaju A8 je 348.45M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.81M.
Ancient8 (A8) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ancient8 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0005898
-0.57%
30 dana
$ -0.00753
-6.83%
60 dana
$ -0.00164
-1.58%
90 dana
$ -0.01729
-14.40%
Ancient8 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u A8 od $ -0.0005898 (-0.57%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ancient8 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00753 (-6.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ancient8 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u A8 od $ -0.00164 (-1.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ancient8 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01729 (-14.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ancient8 (A8)?
Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.
Ancient8 Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ancient8 (A8) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ancient8 (A8) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ancient8.
Razumijevanje tokenomike Ancient8 (A8) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o A8 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
