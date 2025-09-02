Što je Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 (A47) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agenda 47 (A47) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o A47 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

A47 u lokalnim valutama

Agenda 47 Resurs

Za dublje razumijevanje Agenda 47, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agenda 47 Koliko Agenda 47 (A47) vrijedi danas? Cijena A47 uživo u USD je 0.016926 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena A47 u USD? $ 0.016926 . Kolika je tržišna kapitalizacija Agenda 47? Tržišna kapitalizacija za A47 je $ 16.93M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za A47? Količina u optjecaju za A47 je 999.99M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za A47? A47 je postigao ATH cijenu od 0.04449119884159218 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za A47? A47 je vidio ATL cijenu od 0.000096002291123415 USD . Koliki je obujam trgovanja za A47? 24-satni obujam trgovanja za A47 je $ 100.87K USD .

Agenda 47 (A47) Važna ažuriranja industrije

