Agenda 47 Cijena(A47)

1 A47 u USD cijena uživo:

$0.016927
-0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Agenda 47 (A47)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:31:02 (UTC+8)

Agenda 47 (A47) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01579
24-satna najniža cijena
$ 0.018092
24-satna najviša cijena

$ 0.01579
$ 0.018092
$ 0.04449119884159218
$ 0.000096002291123415
+0.14%

-0.70%

+12.78%

+12.78%

Agenda 47 (A47) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.016926. Tijekom protekla 24 sata, A47trgovalo je između najniže cijene $ 0.01579 i najviše cijene $ 0.018092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena A47 je $ 0.04449119884159218, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000096002291123415.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, A47 se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +12.78% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Agenda 47 (A47)

No.932

$ 16.93M
$ 100.87K
$ 16.93M
999.99M
999,990,395
999,990,395
100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agenda 47 je $ 16.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.87K. Količina u optjecaju A47 je 999.99M, s ukupnom količinom od 999990395. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.93M.

Agenda 47 (A47) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Agenda 47 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00011932-0.70%
30 dana$ -0.002383-12.35%
60 dana$ -0.003128-15.60%
90 dana$ +0.000015+0.08%
Agenda 47 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u A47 od $ -0.00011932 (-0.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Agenda 47 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002383 (-12.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Agenda 47 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u A47 od $ -0.003128 (-15.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Agenda 47 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000015 (+0.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Agenda 47 (A47)?

Pogledajte Agenda 47 stranicu Povijest cijena sada.

Što je Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti A47 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Agenda 47 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Agenda 47 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Agenda 47 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agenda 47 (A47) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agenda 47 (A47) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agenda 47.

Provjerite Agenda 47 predviđanje cijene sada!

Agenda 47 (A47) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agenda 47 (A47) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o A47 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Agenda 47 (A47)

Tražiš kako kupiti Agenda 47? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Agenda 47 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

A47 u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agenda 47

Koliko Agenda 47 (A47) vrijedi danas?
Cijena A47 uživo u USD je 0.016926 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena A47 u USD?
Trenutačna cijena A47 u USD je $ 0.016926. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agenda 47?
Tržišna kapitalizacija za A47 je $ 16.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za A47?
Količina u optjecaju za A47 je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za A47?
A47 je postigao ATH cijenu od 0.04449119884159218 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za A47?
A47 je vidio ATL cijenu od 0.000096002291123415 USD.
Koliki je obujam trgovanja za A47?
24-satni obujam trgovanja za A47 je $ 100.87K USD.
Hoće li A47 još narasti ove godine?
A47 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte A47 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja.

