Agenda 47 (A47) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.016926. Tijekom protekla 24 sata, A47trgovalo je između najniže cijene $ 0.01579 i najviše cijene $ 0.018092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena A47 je $ 0.04449119884159218, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000096002291123415.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, A47 se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +12.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Agenda 47 (A47)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Agenda 47 je $ 16.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.87K. Količina u optjecaju A47 je 999.99M, s ukupnom količinom od 999990395. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.93M.
Agenda 47 (A47) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Agenda 47 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00011932
-0.70%
30 dana
$ -0.002383
-12.35%
60 dana
$ -0.003128
-15.60%
90 dana
$ +0.000015
+0.08%
Agenda 47 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u A47 od $ -0.00011932 (-0.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Agenda 47 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002383 (-12.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Agenda 47 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u A47 od $ -0.003128 (-15.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Agenda 47 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000015 (+0.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Agenda 47 (A47)?
A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.
Agenda 47 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Agenda 47 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti A47 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Agenda 47 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Agenda 47 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Agenda 47 Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Agenda 47 (A47) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agenda 47 (A47) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agenda 47.
Razumijevanje tokenomike Agenda 47 (A47) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o A47 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Agenda 47 (A47)
Tražiš kako kupiti Agenda 47? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Agenda 47 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.