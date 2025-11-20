Arena-Z Cijena danas

Trenutačna cijena Arena-Z (A2Z) danas je $ 0.003578, s promjenom od 1.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije A2Z u USD je $ 0.003578 po A2Z.

Arena-Z trenutačno je na #663 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26.35M, s količinom u optjecaju od 7.37B A2Z. Tijekom posljednja 24 sata, A2Z trgovao je između $ 0.003435 (niska) i $ 0.003663 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.011334315479668481, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.001493343055757559.

U kratkoročnim performansama, A2Z se kretao +1.04% u posljednjem satu i -10.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 86.82K.

Informacije o tržištu Arena-Z (A2Z)

Poredak No.663 Tržišna kapitalizacija $ 26.35M$ 26.35M $ 26.35M Obujam (24 sata) $ 86.82K$ 86.82K $ 86.82K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.78M$ 35.78M $ 35.78M Količina u optjecaju 7.37B 7.37B 7.37B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 9,317,873,260.801762 9,317,873,260.801762 9,317,873,260.801762 Stopa optjecaja 73.65% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arena-Z je $ 26.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 86.82K. Količina u optjecaju A2Z je 7.37B, s ukupnom količinom od 9317873260.801762. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.78M.