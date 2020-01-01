9to5io (9TO5) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 9to5io (9TO5), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

9to5io (9TO5) Informacije $9to5 is a memecoin dedicated to all those who work 5 days a week, 9 hours a day. This meme exists to help us escape the rat race and work 24/7 on cryptos. Službena web stranica: https://9to5io.xyz/ Kupi 9TO5 odmah!

9to5io (9TO5) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 9to5io (9TO5), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K Ukupna količina: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Količina u optjecaju: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K Povijesni maksimum: $ 0.00032584 $ 0.00032584 $ 0.00032584 Povijesni minimum: $ 0.00001094 $ 0.00001094 $ 0.00001094 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni 9to5io (9TO5)

9to5io (9TO5) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 9to5io (9TO5) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 9TO5 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 9TO5 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 9TO5 tokena, istražite 9TO5 cijenu tokena uživo!

9TO5 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 9TO5? Naša 9TO5 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 9TO5 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!