9to5io (9TO5) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.63% Promjena cijene (1D) +1.87% Promjena cijene (7D) +9.70% Promjena cijene (7D) +9.70%

9to5io (9TO5) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 9TO5trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 9TO5 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 9TO5 se promijenio za +2.63% u posljednjih sat vremena, +1.87% u posljednjih 24 sata i +9.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 9to5io (9TO5)

Tržišna kapitalizacija $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K Količina u optjecaju 998.60M 998.60M 998.60M Ukupna količina 998,596,015.0 998,596,015.0 998,596,015.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 9to5io je $ 21.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 9TO5 je 998.60M, s ukupnom količinom od 998596015.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.24K.