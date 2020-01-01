99 Bitcoins (99BTC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u 99 Bitcoins (99BTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
99 Bitcoins (99BTC) Informacije

99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.

Službena web stranica:
https://99bitcoins.com/

99 Bitcoins (99BTC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 99 Bitcoins (99BTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 1.09M
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Ukupna količina:
$ 66.00B
$ 66.00B$ 66.00B
Količina u optjecaju: $ 66.00B
$ 66.00B
$ 66.00B$ 66.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.09M
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Povijesni maksimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

99 Bitcoins (99BTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike 99 Bitcoins (99BTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj 99BTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja 99BTC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku 99BTC tokena, istražite 99BTC cijenu tokena uživo!

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.