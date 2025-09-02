Više o 99BTC

99 Bitcoins Logotip

99 Bitcoins Cijena (99BTC)

Neuvršten

1 99BTC u USD cijena uživo:

--
----
-6.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena 99 Bitcoins (99BTC)
99 Bitcoins (99BTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-6.37%

-15.45%

-15.45%

99 Bitcoins (99BTC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 99BTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 99BTC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 99BTC se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -6.37% u posljednjih 24 sata i -15.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 99 Bitcoins (99BTC)

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

66.00B
66.00B 66.00B

66,000,000,000.0
66,000,000,000.0 66,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 99 Bitcoins je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 99BTC je 66.00B, s ukupnom količinom od 66000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.

99 Bitcoins (99BTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 99 Bitcoins u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 99 Bitcoins u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 99 Bitcoins u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 99 Bitcoins u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.37%
30 dana$ 0-28.85%
60 dana$ 0-31.65%
90 dana$ 0--

Što je 99 Bitcoins (99BTC)

99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs 99 Bitcoins (99BTC)

Službena web-stranica

99 Bitcoins Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 99 Bitcoins (99BTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 99 Bitcoins (99BTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 99 Bitcoins.

Provjerite 99 Bitcoins predviđanje cijene sada!

99BTC u lokalnim valutama

99 Bitcoins (99BTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 99 Bitcoins (99BTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 99BTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 99 Bitcoins (99BTC)

Koliko 99 Bitcoins (99BTC) vrijedi danas?
Cijena 99BTC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 99BTC u USD?
Trenutačna cijena 99BTC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 99 Bitcoins?
Tržišna kapitalizacija za 99BTC je $ 1.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 99BTC?
Količina u optjecaju za 99BTC je 66.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 99BTC?
99BTC je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 99BTC?
99BTC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 99BTC?
24-satni obujam trgovanja za 99BTC je -- USD.
Hoće li 99BTC još narasti ove godine?
99BTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 99BTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.