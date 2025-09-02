99 Bitcoins (99BTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -6.37% Promjena cijene (7D) -15.45% Promjena cijene (7D) -15.45%

99 Bitcoins (99BTC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 99BTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 99BTC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 99BTC se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -6.37% u posljednjih 24 sata i -15.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 99 Bitcoins (99BTC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Količina u optjecaju 66.00B 66.00B 66.00B Ukupna količina 66,000,000,000.0 66,000,000,000.0 66,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 99 Bitcoins je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 99BTC je 66.00B, s ukupnom količinom od 66000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.