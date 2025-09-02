8chan (8CHAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00314882$ 0.00314882 $ 0.00314882 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.64% Promjena cijene (1D) +2.40% Promjena cijene (7D) -12.38% Promjena cijene (7D) -12.38%

8chan (8CHAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 8CHANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 8CHAN je $ 0.00314882, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 8CHAN se promijenio za +3.64% u posljednjih sat vremena, +2.40% u posljednjih 24 sata i -12.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 8chan (8CHAN)

Tržišna kapitalizacija $ 129.15K$ 129.15K $ 129.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 129.15K$ 129.15K $ 129.15K Količina u optjecaju 451.27M 451.27M 451.27M Ukupna količina 451,265,613.045181 451,265,613.045181 451,265,613.045181

Trenutačna tržišna kapitalizacija 8chan je $ 129.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 8CHAN je 451.27M, s ukupnom količinom od 451265613.045181. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.15K.