888Coin Cijena danas

Trenutačna cijena 888Coin (發發發) danas je --, s promjenom od 1.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 發發發 u USD je -- po 發發發.

888Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,778.29, s količinom u optjecaju od 884.73M 發發發. Tijekom posljednja 24 sata, 發發發 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, 發發發 se kretao -- u posljednjem satu i -14.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 888Coin (發發發)

Tržišna kapitalizacija $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K Količina u optjecaju 884.73M 884.73M 884.73M Ukupna količina 884,730,254.94 884,730,254.94 884,730,254.94

Trenutačna tržišna kapitalizacija 888Coin je $ 5.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 發發發 je 884.73M, s ukupnom količinom od 884730254.94. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.78K.