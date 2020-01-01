8008 (8008) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 8008 (8008), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

8008 (8008) Informacije Remember typing 8008 on your calculator and laughing like a kid? We're bringing that nostalgic fun to crypto with 8008—a memecoin for those who love humor, nostalgia, and a little mischief. No overhyped promises, no unrealistic claims—just a token built around the love for boobs, community, and celebrating the simple joy of nostalgic memories. Join us and hold your 8008! The only token coded since 3rd grade. Službena web stranica: https://8008sol.com

8008 (8008) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 8008 (8008), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.49K $ 26.49K $ 26.49K Ukupna količina: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Količina u optjecaju: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.49K $ 26.49K $ 26.49K Povijesni maksimum: $ 0.00196865 $ 0.00196865 $ 0.00196865 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni 8008 (8008)

8008 (8008) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 8008 (8008) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 8008 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 8008 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 8008 tokena, istražite 8008 cijenu tokena uživo!

8008 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 8008? Naša 8008 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 8008 predviđanje cijene tokena odmah!

