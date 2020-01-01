717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 717ai by Virtuals (WIRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

717ai by Virtuals (WIRE) Informacije 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Bijela knjiga: https://www.717ai.io/wire-litepaper Kupi WIRE odmah!

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 717ai by Virtuals (WIRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Ukupna količina: $ 962.91M $ 962.91M $ 962.91M Količina u optjecaju: $ 954.81M $ 954.81M $ 954.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Povijesni maksimum: $ 0.01085047 $ 0.01085047 $ 0.01085047 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00443145 $ 0.00443145 $ 0.00443145 Saznajte više o cijeni 717ai by Virtuals (WIRE)

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 717ai by Virtuals (WIRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WIRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WIRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WIRE tokena, istražite WIRE cijenu tokena uživo!

WIRE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WIRE? Naša WIRE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WIRE predviđanje cijene tokena odmah!

