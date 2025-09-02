Više o WIRE

717ai by Virtuals Cijena (WIRE)

1 WIRE u USD cijena uživo:

$0.00459826
$0.00459826
-15.90%1D
Grafikon aktualnih cijena 717ai by Virtuals (WIRE)
717ai by Virtuals (WIRE) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.00436239
$ 0.00436239
$ 0.00580803
$ 0.00580803
$ 0.00436239
$ 0.00436239

$ 0.00580803
$ 0.00580803

$ 0.01085047
$ 0.01085047

$ 0
$ 0

-8.25%

-15.97%

-12.20%

-12.20%

717ai by Virtuals (WIRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00459826. Tijekom protekla 24 sata, WIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00436239 i najviše cijene $ 0.00580803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIRE je $ 0.01085047, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIRE se promijenio za -8.25% u posljednjih sat vremena, -15.97% u posljednjih 24 sata i -12.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 717ai by Virtuals (WIRE)

$ 4.39M
$ 4.39M

--
--

$ 4.43M
$ 4.43M

954.81M
954.81M

962,950,708.727181
962,950,708.727181

Trenutačna tržišna kapitalizacija 717ai by Virtuals je $ 4.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIRE je 954.81M, s ukupnom količinom od 962950708.727181. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.43M.

717ai by Virtuals (WIRE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 717ai by Virtuals u USD iznosila je $ -0.000874052075833445.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 717ai by Virtuals u USD iznosila je $ +0.3416820666.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 717ai by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0950454336.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 717ai by Virtuals u USD iznosila je $ +0.00412140357971901.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000874052075833445-15.97%
30 dana$ +0.3416820666+7,430.68%
60 dana$ +0.0950454336+2,066.99%
90 dana$ +0.00412140357971901+864.29%

Što je 717ai by Virtuals (WIRE)

717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs 717ai by Virtuals (WIRE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

717ai by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 717ai by Virtuals (WIRE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 717ai by Virtuals (WIRE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 717ai by Virtuals.

Provjerite 717ai by Virtuals predviđanje cijene sada!

WIRE u lokalnim valutama

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 717ai by Virtuals (WIRE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WIRE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 717ai by Virtuals (WIRE)

Koliko 717ai by Virtuals (WIRE) vrijedi danas?
Cijena WIRE uživo u USD je 0.00459826 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WIRE u USD?
Trenutačna cijena WIRE u USD je $ 0.00459826. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 717ai by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za WIRE je $ 4.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WIRE?
Količina u optjecaju za WIRE je 954.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WIRE?
WIRE je postigao ATH cijenu od 0.01085047 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WIRE?
WIRE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WIRE?
24-satni obujam trgovanja za WIRE je -- USD.
Hoće li WIRE još narasti ove godine?
WIRE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WIRE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
