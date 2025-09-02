717ai by Virtuals (WIRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00436239 24-satna najviša cijena $ 0.00580803 Najviša cijena ikada $ 0.01085047 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -8.25% Promjena cijene (1D) -15.97% Promjena cijene (7D) -12.20%

717ai by Virtuals (WIRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00459826. Tijekom protekla 24 sata, WIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00436239 i najviše cijene $ 0.00580803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIRE je $ 0.01085047, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIRE se promijenio za -8.25% u posljednjih sat vremena, -15.97% u posljednjih 24 sata i -12.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 717ai by Virtuals (WIRE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.39M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.43M Količina u optjecaju 954.81M Ukupna količina 962,950,708.727181

Trenutačna tržišna kapitalizacija 717ai by Virtuals je $ 4.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIRE je 954.81M, s ukupnom količinom od 962950708.727181. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.43M.