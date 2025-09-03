4TRUMP (4WIN) Informacije o cijeni (USD)

4TRUMP (4WIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 4WINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 4WIN je $ 0.14474, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 4WIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 4TRUMP (4WIN)

Trenutačna tržišna kapitalizacija 4TRUMP je $ 21.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 4WIN je 47.05M, s ukupnom količinom od 47046285.692677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.63K.