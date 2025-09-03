Više o 4WIN

4TRUMP Cijena (4WIN)

Grafikon aktualnih cijena 4TRUMP (4WIN)
4TRUMP (4WIN) Informacije o cijeni (USD)

4TRUMP (4WIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 4WINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 4WIN je $ 0.14474, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 4WIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.34% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu 4TRUMP (4WIN)

Trenutačna tržišna kapitalizacija 4TRUMP je $ 21.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 4WIN je 47.05M, s ukupnom količinom od 47046285.692677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.63K.

4TRUMP (4WIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 4TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 4TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 4TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 4TRUMP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+20.74%
60 dana$ 0+23.78%
90 dana$ 0--

Što je 4TRUMP (4WIN)

What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

4TRUMP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 4TRUMP (4WIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 4TRUMP (4WIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 4TRUMP.

Provjerite 4TRUMP predviđanje cijene sada!

4WIN u lokalnim valutama

4TRUMP (4WIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 4TRUMP (4WIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 4WIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 4TRUMP (4WIN)

Koliko 4TRUMP (4WIN) vrijedi danas?
Cijena 4WIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 4WIN u USD?
Trenutačna cijena 4WIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 4TRUMP?
Tržišna kapitalizacija za 4WIN je $ 21.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 4WIN?
Količina u optjecaju za 4WIN je 47.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 4WIN?
4WIN je postigao ATH cijenu od 0.14474 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 4WIN?
4WIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 4WIN?
24-satni obujam trgovanja za 4WIN je -- USD.
Hoće li 4WIN još narasti ove godine?
4WIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 4WIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
