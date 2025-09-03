Više o FOUR

4th Pillar FOUR Cijena (FOUR)

Neuvršten

1 FOUR u USD cijena uživo:

$0.00016899$0.00016899
-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena 4th Pillar FOUR (FOUR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:44:13 (UTC+8)

4th Pillar FOUR (FOUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.35%

-0.91%

-16.19%

-16.19%

4th Pillar FOUR (FOUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOUR je $ 0.07579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOUR se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i -16.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 4th Pillar FOUR (FOUR)

$ 34.73K
$ 34.73K$ 34.73K

--
----

$ 67.60K
$ 67.60K$ 67.60K

205.53M
205.53M 205.53M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 4th Pillar FOUR je $ 34.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOUR je 205.53M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.60K.

4th Pillar FOUR (FOUR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 4th Pillar FOUR u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 4th Pillar FOUR u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 4th Pillar FOUR u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 4th Pillar FOUR u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.91%
30 dana$ 0-27.81%
60 dana$ 0-1.24%
90 dana$ 0--

Što je 4th Pillar FOUR (FOUR)

FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication.

Resurs 4th Pillar FOUR (FOUR)

Službena web-stranica

4th Pillar FOUR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 4th Pillar FOUR (FOUR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 4th Pillar FOUR (FOUR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 4th Pillar FOUR.

Provjerite 4th Pillar FOUR predviđanje cijene sada!

FOUR u lokalnim valutama

4th Pillar FOUR (FOUR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 4th Pillar FOUR (FOUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 4th Pillar FOUR (FOUR)

Koliko 4th Pillar FOUR (FOUR) vrijedi danas?
Cijena FOUR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FOUR u USD?
Trenutačna cijena FOUR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 4th Pillar FOUR?
Tržišna kapitalizacija za FOUR je $ 34.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FOUR?
Količina u optjecaju za FOUR je 205.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FOUR?
FOUR je postigao ATH cijenu od 0.07579 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FOUR?
FOUR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FOUR?
24-satni obujam trgovanja za FOUR je -- USD.
Hoće li FOUR još narasti ove godine?
FOUR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FOUR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:44:13 (UTC+8)

