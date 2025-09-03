4th Pillar FOUR (FOUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.07579$ 0.07579 $ 0.07579 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) -0.91% Promjena cijene (7D) -16.19% Promjena cijene (7D) -16.19%

4th Pillar FOUR (FOUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOUR je $ 0.07579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOUR se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i -16.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 4th Pillar FOUR (FOUR)

Tržišna kapitalizacija $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.60K$ 67.60K $ 67.60K Količina u optjecaju 205.53M 205.53M 205.53M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 4th Pillar FOUR je $ 34.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOUR je 205.53M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.60K.