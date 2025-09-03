4GENTIC (4GS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00338209$ 0.00338209 $ 0.00338209 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.19% Promjena cijene (7D) -18.75% Promjena cijene (7D) -18.75%

4GENTIC (4GS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 4GStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 4GS je $ 0.00338209, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 4GS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -18.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 4GENTIC (4GS)

Tržišna kapitalizacija $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K Količina u optjecaju 988.13M 988.13M 988.13M Ukupna količina 988,130,234.589042 988,130,234.589042 988,130,234.589042

Trenutačna tržišna kapitalizacija 4GENTIC je $ 23.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 4GS je 988.13M, s ukupnom količinom od 988130234.589042. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.59K.