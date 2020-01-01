4EVERLAND (4EVER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 4EVERLAND (4EVER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

4EVERLAND (4EVER) Informacije 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications. Službena web stranica: https://www.4everland.org Bijela knjiga: https://docs.4everland.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793 Kupi 4EVER odmah!

4EVERLAND (4EVER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 4EVERLAND (4EVER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.19M $ 23.19M $ 23.19M Povijesni maksimum: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Povijesni minimum: $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 Trenutna cijena: $ 0.002319 $ 0.002319 $ 0.002319 Saznajte više o cijeni 4EVERLAND (4EVER)

4EVERLAND (4EVER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 4EVERLAND (4EVER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 4EVER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 4EVER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 4EVER tokena, istražite 4EVER cijenu tokena uživo!

