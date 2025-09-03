Više o TRUMP47

47th POTUS Logotip

47th POTUS Cijena (TRUMP47)

Neuvršten

1 TRUMP47 u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena 47th POTUS (TRUMP47)
47th POTUS (TRUMP47) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00824892
$ 0.00824892$ 0.00824892

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.84%

-3.84%

47th POTUS (TRUMP47) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUMP47trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMP47 je $ 0.00824892, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMP47 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 47th POTUS (TRUMP47)

$ 35.36K
$ 35.36K$ 35.36K

--
----

$ 35.36K
$ 35.36K$ 35.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 47th POTUS je $ 35.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUMP47 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.36K.

47th POTUS (TRUMP47) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 47th POTUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 47th POTUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 47th POTUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 47th POTUS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+15.12%
60 dana$ 0+43.24%
90 dana$ 0--

Što je 47th POTUS (TRUMP47)

They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs 47th POTUS (TRUMP47)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

47th POTUS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 47th POTUS (TRUMP47) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 47th POTUS (TRUMP47) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 47th POTUS.

Provjerite 47th POTUS predviđanje cijene sada!

TRUMP47 u lokalnim valutama

47th POTUS (TRUMP47) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 47th POTUS (TRUMP47) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUMP47 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 47th POTUS (TRUMP47)

Koliko 47th POTUS (TRUMP47) vrijedi danas?
Cijena TRUMP47 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUMP47 u USD?
Trenutačna cijena TRUMP47 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 47th POTUS?
Tržišna kapitalizacija za TRUMP47 je $ 35.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUMP47?
Količina u optjecaju za TRUMP47 je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUMP47?
TRUMP47 je postigao ATH cijenu od 0.00824892 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUMP47?
TRUMP47 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUMP47?
24-satni obujam trgovanja za TRUMP47 je -- USD.
Hoće li TRUMP47 još narasti ove godine?
TRUMP47 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUMP47 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.