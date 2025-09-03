Više o 42069COIN

42069COIN (42069COIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.56%

-2.89%

-2.89%

42069COIN (42069COIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 42069COINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 42069COIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 42069COIN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.56% u posljednjih 24 sata i -2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 42069COIN (42069COIN)

$ 25.70K
$ 25.70K$ 25.70K

--
----

$ 25.70K
$ 25.70K$ 25.70K

999.67M
999.67M 999.67M

999,671,799.67583
999,671,799.67583 999,671,799.67583

Trenutačna tržišna kapitalizacija 42069COIN je $ 25.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 42069COIN je 999.67M, s ukupnom količinom od 999671799.67583. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.70K.

42069COIN (42069COIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 42069COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 42069COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 42069COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 42069COIN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.56%
30 dana$ 0+3.20%
60 dana$ 0+42.41%
90 dana$ 0--

Što je 42069COIN (42069COIN)

The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.

Resurs 42069COIN (42069COIN)

Službena web-stranica

42069COIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 42069COIN (42069COIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 42069COIN (42069COIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 42069COIN.

Provjerite 42069COIN predviđanje cijene sada!

42069COIN u lokalnim valutama

42069COIN (42069COIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 42069COIN (42069COIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 42069COIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 42069COIN (42069COIN)

Koliko 42069COIN (42069COIN) vrijedi danas?
Cijena 42069COIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 42069COIN u USD?
Trenutačna cijena 42069COIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 42069COIN?
Tržišna kapitalizacija za 42069COIN je $ 25.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 42069COIN?
Količina u optjecaju za 42069COIN je 999.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 42069COIN?
42069COIN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 42069COIN?
42069COIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 42069COIN?
24-satni obujam trgovanja za 42069COIN je -- USD.
Hoće li 42069COIN još narasti ove godine?
42069COIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 42069COIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
