401K Cijena danas

Trenutačna cijena 401K (401K) danas je $ 0.00002317, s promjenom od 1.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 401K u USD je $ 0.00002317 po 401K.

401K trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,196, s količinom u optjecaju od 958.08M 401K. Tijekom posljednja 24 sata, 401K trgovao je između $ 0.0000215 (niska) i $ 0.00002361 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00474828, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000215.

U kratkoročnim performansama, 401K se kretao -0.79% u posljednjem satu i -10.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 401K (401K)

Tržišna kapitalizacija $ 22.20K$ 22.20K $ 22.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.20K$ 22.20K $ 22.20K Količina u optjecaju 958.08M 958.08M 958.08M Ukupna količina 958,077,420.3180474 958,077,420.3180474 958,077,420.3180474

