Trenutačna cijena 401jK (401JK) danas je $ 0.01495042, s promjenom od 12.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 401JK u USD je $ 0.01495042 po 401JK.

401jK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,933,983, s količinom u optjecaju od 999.34M 401JK. Tijekom posljednja 24 sata, 401JK trgovao je između $ 0.01155461 (niska) i $ 0.01708109 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02828482, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007399.

U kratkoročnim performansama, 401JK se kretao -0.02% u posljednjem satu i -33.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 401jK (401JK)

