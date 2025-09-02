3SPACE ART (PACE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00625457 $ 0.00625457 $ 0.00625457 24-satna najniža cijena $ 0.00696905 $ 0.00696905 $ 0.00696905 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00625457$ 0.00625457 $ 0.00625457 24-satna najviša cijena $ 0.00696905$ 0.00696905 $ 0.00696905 Najviša cijena ikada $ 0.298335$ 0.298335 $ 0.298335 Najniža cijena $ 0.00337234$ 0.00337234 $ 0.00337234 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -3.32% Promjena cijene (7D) +19.83% Promjena cijene (7D) +19.83%

3SPACE ART (PACE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00654418. Tijekom protekla 24 sata, PACEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00625457 i najviše cijene $ 0.00696905, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PACE je $ 0.298335, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00337234.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PACE se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -3.32% u posljednjih 24 sata i +19.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 3SPACE ART (PACE)

Tržišna kapitalizacija $ 432.08K$ 432.08K $ 432.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 654.42K$ 654.42K $ 654.42K Količina u optjecaju 66.02M 66.02M 66.02M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 3SPACE ART je $ 432.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PACE je 66.02M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 654.42K.