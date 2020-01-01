3ULL (3ULL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 3ULL (3ULL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

3ULL (3ULL) Informacije PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. Službena web stranica: https://playa3ull.games Bijela knjiga: https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf Istraživač blokova: https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937 Kupi 3ULL odmah!

3ULL (3ULL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 3ULL (3ULL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Ukupna količina: $ 15.59B $ 15.59B $ 15.59B Količina u optjecaju: $ 4.72B $ 4.72B $ 4.72B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.87M $ 29.87M $ 29.87M Povijesni maksimum: $ 0.0112001 $ 0.0112001 $ 0.0112001 Povijesni minimum: $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 Trenutna cijena: $ 0.0005973 $ 0.0005973 $ 0.0005973 Saznajte više o cijeni 3ULL (3ULL)

3ULL (3ULL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 3ULL (3ULL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 3ULL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 3ULL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 3ULL tokena, istražite 3ULL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti 3ULL Jeste li zainteresirani za dodavanje 3ULL (3ULL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje 3ULL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati 3ULL na MEXC-u odmah!

3ULL (3ULL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena 3ULL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite 3ULL povijest cijena odmah!

3ULL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 3ULL? Naša 3ULL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 3ULL predviđanje cijene tokena odmah!

