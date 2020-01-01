MOON (2MOON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MOON (2MOON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MOON (2MOON) Informacije MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Službena web stranica: https://moon.ws/ Bijela knjiga: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Kupi 2MOON odmah!

MOON (2MOON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MOON (2MOON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 124.20K $ 124.20K $ 124.20K Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 63.47B $ 63.47B $ 63.47B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 195.70K $ 195.70K $ 195.70K Povijesni maksimum: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Povijesni minimum: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Trenutna cijena: $ 0.000001957 $ 0.000001957 $ 0.000001957 Saznajte više o cijeni MOON (2MOON)

MOON (2MOON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MOON (2MOON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 2MOON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 2MOON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 2MOON tokena, istražite 2MOON cijenu tokena uživo!

