MOON (2MOON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000001943. Tijekom protekla 24 sata, 2MOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000001922 i najviše cijene $ 0.000002026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 2MOON je $ 0.000148890258246466, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000001022454904529.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 2MOON se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i +7.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MOON (2MOON)
No.2821
$ 123.32K
$ 123.32K$ 123.32K
$ 120.93K
$ 120.93K$ 120.93K
$ 194.30K
$ 194.30K$ 194.30K
63.47B
63.47B 63.47B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
63.46%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija MOON je $ 123.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 120.93K. Količina u optjecaju 2MOON je 63.47B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 194.30K.
MOON (2MOON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MOON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000000487
-0.25%
30 dana
$ -0.000000181
-8.53%
60 dana
$ -0.000000074
-3.67%
90 dana
$ +0.000000705
+56.94%
MOON promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u 2MOON od $ -0.00000000487 (-0.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MOON 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000181 (-8.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MOON 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u 2MOON od $ -0.000000074 (-3.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MOON 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000000705 (+56.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MOON (2MOON)?
MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.
MOON dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MOON ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti 2MOON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o MOON na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MOON učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
MOON Predviđanje cijene (USD)
Koliko će MOON (2MOON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MOON (2MOON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MOON.
Razumijevanje tokenomike MOON (2MOON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 2MOON opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti MOON (2MOON)
Tražiš kako kupiti MOON? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MOON na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.