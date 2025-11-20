24K Gold PEPE Cijena danas

Trenutačna cijena 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOLDPEPE u USD je -- po GOLDPEPE.

24K Gold PEPE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 58,767, s količinom u optjecaju od 999.96M GOLDPEPE. Tijekom posljednja 24 sata, GOLDPEPE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GOLDPEPE se kretao -- u posljednjem satu i -20.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Tržišna kapitalizacija $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,959,785.275676 999,959,785.275676 999,959,785.275676

Trenutačna tržišna kapitalizacija 24K Gold PEPE je $ 58.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOLDPEPE je 999.96M, s ukupnom količinom od 999959785.275676. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.77K.