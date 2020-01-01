23 Turtles (AI23T) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 23 Turtles (AI23T), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

23 Turtles (AI23T) Informacije Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T Službena web stranica: https://www.coralprotocol.org Kupi AI23T odmah!

23 Turtles (AI23T) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 23 Turtles (AI23T), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.32K Ukupna količina: $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 999.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.32K Povijesni maksimum: $ 0.00587406 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni 23 Turtles (AI23T)

23 Turtles (AI23T) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 23 Turtles (AI23T) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AI23T tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AI23T tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AI23T tokena, istražite AI23T cijenu tokena uživo!

AI23T Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AI23T? Naša AI23T stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AI23T predviđanje cijene tokena odmah!

