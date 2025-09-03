Više o AI23T

AI23T Informacije o cijeni

AI23T Službena web stranica

AI23T Tokenomija

AI23T Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

23 Turtles Logotip

23 Turtles Cijena (AI23T)

Neuvršten

1 AI23T u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena 23 Turtles (AI23T)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:57:40 (UTC+8)

23 Turtles (AI23T) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00587406
$ 0.00587406$ 0.00587406

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.14%

+7.14%

23 Turtles (AI23T) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AI23Ttrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AI23T je $ 0.00587406, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AI23T se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 23 Turtles (AI23T)

$ 16.81K
$ 16.81K$ 16.81K

--
----

$ 16.81K
$ 16.81K$ 16.81K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,434.05889
999,871,434.05889 999,871,434.05889

Trenutačna tržišna kapitalizacija 23 Turtles je $ 16.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AI23T je 999.87M, s ukupnom količinom od 999871434.05889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.81K.

23 Turtles (AI23T) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 23 Turtles u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 23 Turtles u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 23 Turtles u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 23 Turtles u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+14.02%
60 dana$ 0+30.25%
90 dana$ 0--

Što je 23 Turtles (AI23T)

Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs 23 Turtles (AI23T)

Službena web-stranica

23 Turtles Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 23 Turtles (AI23T) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 23 Turtles (AI23T) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 23 Turtles.

Provjerite 23 Turtles predviđanje cijene sada!

AI23T u lokalnim valutama

23 Turtles (AI23T) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 23 Turtles (AI23T) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AI23T opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 23 Turtles (AI23T)

Koliko 23 Turtles (AI23T) vrijedi danas?
Cijena AI23T uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AI23T u USD?
Trenutačna cijena AI23T u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 23 Turtles?
Tržišna kapitalizacija za AI23T je $ 16.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AI23T?
Količina u optjecaju za AI23T je 999.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AI23T?
AI23T je postigao ATH cijenu od 0.00587406 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AI23T?
AI23T je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AI23T?
24-satni obujam trgovanja za AI23T je -- USD.
Hoće li AI23T još narasti ove godine?
AI23T mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AI23T predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:57:40 (UTC+8)

23 Turtles (AI23T) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.