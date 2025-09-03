23 Turtles (AI23T) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00587406$ 0.00587406 $ 0.00587406 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.14% Promjena cijene (7D) +7.14%

23 Turtles (AI23T) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AI23Ttrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AI23T je $ 0.00587406, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AI23T se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 23 Turtles (AI23T)

Tržišna kapitalizacija $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,871,434.05889 999,871,434.05889 999,871,434.05889

Trenutačna tržišna kapitalizacija 23 Turtles je $ 16.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AI23T je 999.87M, s ukupnom količinom od 999871434.05889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.81K.