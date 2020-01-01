21Million (21M) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 21Million (21M), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

21Million (21M) Informacije 21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism. Službena web stranica: https://21million.finance/ Bijela knjiga: https://21million.finance/assets/whitepaper/21Million_Whitepaper_English.pdf Kupi 21M odmah!

21Million (21M) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 21Million (21M), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 654.16K Ukupna količina: $ 17.80M Količina u optjecaju: $ 17.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 669.97K Povijesni maksimum: $ 0.085285 Povijesni minimum: $ 0.01591473 Trenutna cijena: $ 0.03764483 Saznajte više o cijeni 21Million (21M)

21Million (21M) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 21Million (21M) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 21M tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 21M tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 21M tokena, istražite 21M cijenu tokena uživo!

