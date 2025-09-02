21Million (21M) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0351576 $ 0.0351576 $ 0.0351576 24-satna najniža cijena $ 0.03762902 $ 0.03762902 $ 0.03762902 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0351576$ 0.0351576 $ 0.0351576 24-satna najviša cijena $ 0.03762902$ 0.03762902 $ 0.03762902 Najviša cijena ikada $ 0.085285$ 0.085285 $ 0.085285 Najniža cijena $ 0.01591473$ 0.01591473 $ 0.01591473 Promjena cijene (1H) +0.81% Promjena cijene (1D) +1.17% Promjena cijene (7D) +10.76% Promjena cijene (7D) +10.76%

21Million (21M) cijena u stvarnom vremenu je $0.03749415. Tijekom protekla 24 sata, 21Mtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0351576 i najviše cijene $ 0.03762902, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 21M je $ 0.085285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01591473.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 21M se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, +1.17% u posljednjih 24 sata i +10.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 21Million (21M)

Tržišna kapitalizacija $ 652.20K$ 652.20K $ 652.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 667.97K$ 667.97K $ 667.97K Količina u optjecaju 17.38M 17.38M 17.38M Ukupna količina 17,797,071.47688387 17,797,071.47688387 17,797,071.47688387

Trenutačna tržišna kapitalizacija 21Million je $ 652.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 21M je 17.38M, s ukupnom količinom od 17797071.47688387. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 667.97K.