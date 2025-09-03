2025 TOKEN (2025) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00105418$ 0.00105418 $ 0.00105418 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.32% Promjena cijene (7D) +4.08% Promjena cijene (7D) +4.08%

2025 TOKEN (2025) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 2025trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 2025 je $ 0.00105418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 2025 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.32% u posljednjih 24 sata i +4.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 2025 TOKEN (2025)

Tržišna kapitalizacija $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Količina u optjecaju 998.39M 998.39M 998.39M Ukupna količina 998,385,876.754379 998,385,876.754379 998,385,876.754379

Trenutačna tržišna kapitalizacija 2025 TOKEN je $ 17.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 2025 je 998.39M, s ukupnom količinom od 998385876.754379. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.14K.