200Million Cijena danas

Trenutačna cijena 200Million (200M) danas je $ 0.00009, s promjenom od 5.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 200M u USD je $ 0.00009 po 200M.

200Million trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- 200M. Tijekom posljednja 24 sata, 200M trgovao je između $ 0.000084 (niska) i $ 0.00009 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, 200M se kretao 0.00% u posljednjem satu i +2.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 182.62.

Informacije o tržištu 200Million (200M)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 182.62$ 182.62 $ 182.62 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.00K$ 90.00K $ 90.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija 200Million je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 182.62. Količina u optjecaju 200M je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.00K.