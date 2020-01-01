R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u R0AR TOKEN (1R0R), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

R0AR TOKEN (1R0R) Informacije R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Službena web stranica: https://r0ar.io/ Bijela knjiga: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Kupi 1R0R odmah!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za R0AR TOKEN (1R0R), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 371.40M $ 371.40M $ 371.40M Povijesni maksimum: $ 0.04521 $ 0.04521 $ 0.04521 Povijesni minimum: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Trenutna cijena: $ 0.03714 $ 0.03714 $ 0.03714 Saznajte više o cijeni R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike R0AR TOKEN (1R0R) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 1R0R tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 1R0R tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 1R0R tokena, istražite 1R0R cijenu tokena uživo!

Kako kupiti 1R0R Jeste li zainteresirani za dodavanje R0AR TOKEN (1R0R) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje 1R0R, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati 1R0R na MEXC-u odmah!

R0AR TOKEN (1R0R) Povijest cijena Analiza povijesti cijena 1R0R pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite 1R0R povijest cijena odmah!

1R0R Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 1R0R? Naša 1R0R stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 1R0R predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!