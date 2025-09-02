Više o 1R0R

R0AR TOKEN Logotip

R0AR TOKEN Cijena(1R0R)

1 1R0R u USD cijena uživo:

-0.77%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena R0AR TOKEN (1R0R)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:52:27 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.06%

-0.77%

-6.45%

-6.45%

R0AR TOKEN (1R0R) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03849. Tijekom protekla 24 sata, 1R0Rtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03815 i najviše cijene $ 0.04093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1R0R je $ 0.05359728874422925, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003689277531738991.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1R0R se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
----

--
----

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija R0AR TOKEN je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.44K. Količina u optjecaju 1R0R je --, s ukupnom količinom od 1000000000010. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 384.90M.

R0AR TOKEN (1R0R) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena R0AR TOKEN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002987-0.77%
30 dana$ +0.01949+102.57%
60 dana$ +0.0166+75.83%
90 dana$ +0.02849+284.90%
R0AR TOKEN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u 1R0R od $ -0.0002987 (-0.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

R0AR TOKEN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01949 (+102.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

R0AR TOKEN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u 1R0R od $ +0.0166 (+75.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

R0AR TOKEN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02849 (+284.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena R0AR TOKEN (1R0R)?

Pogledajte R0AR TOKEN stranicu Povijest cijena sada.

Što je R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje R0AR TOKEN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti 1R0R dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o R0AR TOKEN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje R0AR TOKEN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

R0AR TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će R0AR TOKEN (1R0R) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših R0AR TOKEN (1R0R) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za R0AR TOKEN.

Provjerite R0AR TOKEN predviđanje cijene sada!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike R0AR TOKEN (1R0R) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 1R0R opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti R0AR TOKEN (1R0R)

Tražiš kako kupiti R0AR TOKEN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti R0AR TOKEN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

1R0R u lokalnim valutama

1 R0AR TOKEN(1R0R) u VND
1 R0AR TOKEN(1R0R) u AUD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u GBP
1 R0AR TOKEN(1R0R) u EUR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u USD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u MYR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u TRY
1 R0AR TOKEN(1R0R) u JPY
1 R0AR TOKEN(1R0R) u ARS
1 R0AR TOKEN(1R0R) u RUB
1 R0AR TOKEN(1R0R) u INR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u IDR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u KRW
1 R0AR TOKEN(1R0R) u PHP
1 R0AR TOKEN(1R0R) u EGP
1 R0AR TOKEN(1R0R) u BRL
1 R0AR TOKEN(1R0R) u CAD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u BDT
1 R0AR TOKEN(1R0R) u NGN
1 R0AR TOKEN(1R0R) u COP
1 R0AR TOKEN(1R0R) u ZAR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u UAH
1 R0AR TOKEN(1R0R) u VES
1 R0AR TOKEN(1R0R) u CLP
1 R0AR TOKEN(1R0R) u PKR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u KZT
1 R0AR TOKEN(1R0R) u THB
1 R0AR TOKEN(1R0R) u TWD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u AED
1 R0AR TOKEN(1R0R) u CHF
1 R0AR TOKEN(1R0R) u HKD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u AMD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u MAD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u MXN
1 R0AR TOKEN(1R0R) u SAR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u PLN
1 R0AR TOKEN(1R0R) u RON
1 R0AR TOKEN(1R0R) u SEK
1 R0AR TOKEN(1R0R) u BGN
1 R0AR TOKEN(1R0R) u HUF
1 R0AR TOKEN(1R0R) u CZK
1 R0AR TOKEN(1R0R) u KWD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u ILS
1 R0AR TOKEN(1R0R) u AOA
1 R0AR TOKEN(1R0R) u BHD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u BMD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u DKK
1 R0AR TOKEN(1R0R) u HNL
1 R0AR TOKEN(1R0R) u MUR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u NAD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u NOK
1 R0AR TOKEN(1R0R) u NZD
1 R0AR TOKEN(1R0R) u PAB
1 R0AR TOKEN(1R0R) u PGK
1 R0AR TOKEN(1R0R) u QAR
1 R0AR TOKEN(1R0R) u RSD
R0AR TOKEN Resurs

Za dublje razumijevanje R0AR TOKEN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena R0AR TOKEN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o R0AR TOKEN

Koliko R0AR TOKEN (1R0R) vrijedi danas?
Cijena 1R0R uživo u USD je 0.03849 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 1R0R u USD?
Trenutačna cijena 1R0R u USD je $ 0.03849. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija R0AR TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za 1R0R je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 1R0R?
Količina u optjecaju za 1R0R je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 1R0R?
1R0R je postigao ATH cijenu od 0.05359728874422925 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 1R0R?
1R0R je vidio ATL cijenu od 0.003689277531738991 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 1R0R?
24-satni obujam trgovanja za 1R0R je $ 10.44K USD.
Hoće li 1R0R još narasti ove godine?
1R0R mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 1R0R predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:52:27 (UTC+8)

