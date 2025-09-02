R0AR TOKEN (1R0R) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03849. Tijekom protekla 24 sata, 1R0Rtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03815 i najviše cijene $ 0.04093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1R0R je $ 0.05359728874422925, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003689277531738991.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1R0R se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu R0AR TOKEN (1R0R)
No.5870
--
----
$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K
$ 384.90M
$ 384.90M$ 384.90M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija R0AR TOKEN je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.44K. Količina u optjecaju 1R0R je --, s ukupnom količinom od 1000000000010. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 384.90M.
R0AR TOKEN (1R0R) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena R0AR TOKEN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0002987
-0.77%
30 dana
$ +0.01949
+102.57%
60 dana
$ +0.0166
+75.83%
90 dana
$ +0.02849
+284.90%
R0AR TOKEN promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u 1R0R od $ -0.0002987 (-0.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
R0AR TOKEN 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01949 (+102.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
R0AR TOKEN 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u 1R0R od $ +0.0166 (+75.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
R0AR TOKEN 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02849 (+284.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena R0AR TOKEN (1R0R)?
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje R0AR TOKEN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti 1R0R dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o R0AR TOKEN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje R0AR TOKEN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
R0AR TOKEN Predviđanje cijene (USD)
Koliko će R0AR TOKEN (1R0R) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših R0AR TOKEN (1R0R) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za R0AR TOKEN.
Razumijevanje tokenomike R0AR TOKEN (1R0R) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 1R0R opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti R0AR TOKEN (1R0R)
Tražiš kako kupiti R0AR TOKEN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti R0AR TOKEN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.