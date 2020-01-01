1INCH (1INCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 1INCH (1INCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

1INCH (1INCH) Informacije The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Službena web stranica: https://1inch.linktr.sh/ Bijela knjiga: https://1inch.linktr.sh/documentation Istraživač blokova: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Kupi 1INCH odmah!

1INCH (1INCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 1INCH (1INCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 337.72M $ 337.72M $ 337.72M Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 362.85M $ 362.85M $ 362.85M Povijesni maksimum: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Povijesni minimum: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Trenutna cijena: $ 0.2419 $ 0.2419 $ 0.2419 Saznajte više o cijeni 1INCH (1INCH)

1INCH (1INCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 1INCH (1INCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 1INCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 1INCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 1INCH tokena, istražite 1INCH cijenu tokena uživo!

