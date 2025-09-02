Više o 1INCH

1INCH Cijena(1INCH)

1 1INCH u USD cijena uživo:

$0.2355
$0.2355$0.2355
-1.21%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena 1INCH (1INCH)
1INCH (1INCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2336
$ 0.2336$ 0.2336
24-satna najniža cijena
$ 0.2605
$ 0.2605$ 0.2605
24-satna najviša cijena

$ 0.2336
$ 0.2336$ 0.2336

$ 0.2605
$ 0.2605$ 0.2605

$ 7.86665504
$ 7.86665504$ 7.86665504

$ 0.1494993160665512
$ 0.1494993160665512$ 0.1494993160665512

-1.39%

-1.21%

-0.60%

-0.60%

1INCH (1INCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2355. Tijekom protekla 24 sata, 1INCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2336 i najviše cijene $ 0.2605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1INCH je $ 7.86665504, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1494993160665512.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1INCH se promijenio za -1.39% u posljednjih sat vremena, -1.21% u posljednjih 24 sata i -0.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 1INCH (1INCH)

No.151

$ 328.77M
$ 328.77M$ 328.77M

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 353.25M
$ 353.25M$ 353.25M

1.40B
1.40B 1.40B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

93.07%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija 1INCH je $ 328.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.47M. Količina u optjecaju 1INCH je 1.40B, s ukupnom količinom od 1500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 353.25M.

1INCH (1INCH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena 1INCH za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002884-1.21%
30 dana$ -0.0056-2.33%
60 dana$ +0.0539+29.68%
90 dana$ +0.0182+8.37%
1INCH promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u 1INCH od $ -0.002884 (-1.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

1INCH 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0056 (-2.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

1INCH 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u 1INCH od $ +0.0539 (+29.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

1INCH 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0182 (+8.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena 1INCH (1INCH)?

Pogledajte 1INCH stranicu Povijest cijena sada.

Što je 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje 1INCH ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti 1INCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o 1INCH na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje 1INCH učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

1INCH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 1INCH (1INCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 1INCH (1INCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 1INCH.

Provjerite 1INCH predviđanje cijene sada!

1INCH (1INCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 1INCH (1INCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 1INCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti 1INCH (1INCH)

Tražiš kako kupiti 1INCH? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti 1INCH na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

1INCH u lokalnim valutama

1 1INCH(1INCH) u VND
6,197.1825
1 1INCH(1INCH) u AUD
A$0.35796
1 1INCH(1INCH) u GBP
0.171915
1 1INCH(1INCH) u EUR
0.200175
1 1INCH(1INCH) u USD
$0.2355
1 1INCH(1INCH) u MYR
RM0.99381
1 1INCH(1INCH) u TRY
9.681405
1 1INCH(1INCH) u JPY
¥34.6185
1 1INCH(1INCH) u ARS
ARS$324.380055
1 1INCH(1INCH) u RUB
18.974235
1 1INCH(1INCH) u INR
20.724
1 1INCH(1INCH) u IDR
Rp3,860.65512
1 1INCH(1INCH) u KRW
327.992625
1 1INCH(1INCH) u PHP
13.44234
1 1INCH(1INCH) u EGP
￡E.11.428815
1 1INCH(1INCH) u BRL
R$1.278765
1 1INCH(1INCH) u CAD
C$0.322635
1 1INCH(1INCH) u BDT
28.620315
1 1INCH(1INCH) u NGN
360.642345
1 1INCH(1INCH) u COP
$945.78213
1 1INCH(1INCH) u ZAR
R.4.147155
1 1INCH(1INCH) u UAH
9.742635
1 1INCH(1INCH) u VES
Bs34.383
1 1INCH(1INCH) u CLP
$227.7285
1 1INCH(1INCH) u PKR
Rs66.73128
1 1INCH(1INCH) u KZT
126.748455
1 1INCH(1INCH) u THB
฿7.609005
1 1INCH(1INCH) u TWD
NT$7.21101
1 1INCH(1INCH) u AED
د.إ0.864285
1 1INCH(1INCH) u CHF
Fr0.1884
1 1INCH(1INCH) u HKD
HK$1.834545
1 1INCH(1INCH) u AMD
֏89.91861
1 1INCH(1INCH) u MAD
.د.م2.11479
1 1INCH(1INCH) u MXN
$4.38972
1 1INCH(1INCH) u SAR
ريال0.883125
1 1INCH(1INCH) u PLN
0.854865
1 1INCH(1INCH) u RON
лв1.019715
1 1INCH(1INCH) u SEK
kr2.211345
1 1INCH(1INCH) u BGN
лв0.39093
1 1INCH(1INCH) u HUF
Ft79.478895
1 1INCH(1INCH) u CZK
4.910175
1 1INCH(1INCH) u KWD
د.ك0.0718275
1 1INCH(1INCH) u ILS
0.788925
1 1INCH(1INCH) u AOA
Kz214.674735
1 1INCH(1INCH) u BHD
.د.ب0.088548
1 1INCH(1INCH) u BMD
$0.2355
1 1INCH(1INCH) u DKK
kr1.500135
1 1INCH(1INCH) u HNL
L6.16068
1 1INCH(1INCH) u MUR
10.7859
1 1INCH(1INCH) u NAD
$4.13538
1 1INCH(1INCH) u NOK
kr2.352645
1 1INCH(1INCH) u NZD
$0.397995
1 1INCH(1INCH) u PAB
B/.0.2355
1 1INCH(1INCH) u PGK
K0.996165
1 1INCH(1INCH) u QAR
ر.ق0.85722
1 1INCH(1INCH) u RSD
дин.23.55942

1INCH Resurs

Za dublje razumijevanje 1INCH, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena 1INCH web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 1INCH

Koliko 1INCH (1INCH) vrijedi danas?
Cijena 1INCH uživo u USD je 0.2355 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 1INCH u USD?
Trenutačna cijena 1INCH u USD je $ 0.2355. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 1INCH?
Tržišna kapitalizacija za 1INCH je $ 328.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 1INCH?
Količina u optjecaju za 1INCH je 1.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 1INCH?
1INCH je postigao ATH cijenu od 7.86665504 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 1INCH?
1INCH je vidio ATL cijenu od 0.1494993160665512 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 1INCH?
24-satni obujam trgovanja za 1INCH je $ 1.47M USD.
Hoće li 1INCH još narasti ove godine?
1INCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 1INCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
1INCH (1INCH) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1INCH u USD kalkulator

Iznos

1INCH
1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0.2355 USD

Trgujte 1INCH

1INCHUSDT
$0.2355
$0.2355$0.2355
-1.17%

