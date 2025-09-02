1INCH (1INCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2355. Tijekom protekla 24 sata, 1INCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2336 i najviše cijene $ 0.2605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1INCH je $ 7.86665504, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1494993160665512.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1INCH se promijenio za -1.39% u posljednjih sat vremena, -1.21% u posljednjih 24 sata i -0.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu 1INCH (1INCH)
Trenutačna tržišna kapitalizacija 1INCH je $ 328.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.47M. Količina u optjecaju 1INCH je 1.40B, s ukupnom količinom od 1500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 353.25M.
1INCH (1INCH) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena 1INCH za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002884
-1.21%
30 dana
$ -0.0056
-2.33%
60 dana
$ +0.0539
+29.68%
90 dana
$ +0.0182
+8.37%
1INCH promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u 1INCH od $ -0.002884 (-1.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
1INCH 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0056 (-2.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
1INCH 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u 1INCH od $ +0.0539 (+29.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
1INCH 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0182 (+8.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network.
1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
1INCH dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje 1INCH ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti 1INCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o 1INCH na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje 1INCH učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.