1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 1DOLLAR (1DOLLAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

1DOLLAR (1DOLLAR) Informacije 1dollar is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://www.1dollarsol.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump Kupi 1DOLLAR odmah!

1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 1DOLLAR (1DOLLAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Ukupna količina: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Količina u optjecaju: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Povijesni maksimum: $ 0.086 $ 0.086 $ 0.086 Povijesni minimum: $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 Trenutna cijena: $ 0.003663 $ 0.003663 $ 0.003663 Saznajte više o cijeni 1DOLLAR (1DOLLAR)

1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 1DOLLAR (1DOLLAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 1DOLLAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 1DOLLAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 1DOLLAR tokena, istražite 1DOLLAR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti 1DOLLAR Jeste li zainteresirani za dodavanje 1DOLLAR (1DOLLAR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje 1DOLLAR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati 1DOLLAR na MEXC-u odmah!

1DOLLAR (1DOLLAR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena 1DOLLAR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite 1DOLLAR povijest cijena odmah!

1DOLLAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 1DOLLAR? Naša 1DOLLAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 1DOLLAR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!