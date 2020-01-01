Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitcoin Cats (1CAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitcoin Cats (1CAT) Informacije Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Službena web stranica: https://www.bitcoincats.world/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Kupi 1CAT odmah!

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitcoin Cats (1CAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Povijesni maksimum: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 Povijesni minimum: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Trenutna cijena: $ 0.0002362 $ 0.0002362 $ 0.0002362 Saznajte više o cijeni Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitcoin Cats (1CAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 1CAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 1CAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 1CAT tokena, istražite 1CAT cijenu tokena uživo!

Bitcoin Cats (1CAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena 1CAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite 1CAT povijest cijena odmah!

1CAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 1CAT? Naša 1CAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 1CAT predviđanje cijene tokena odmah!

