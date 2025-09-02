Više o 1CAT

Bitcoin Cats Logotip

Bitcoin Cats Cijena(1CAT)

1 1CAT u USD cijena uživo:

$0.0002302
$0.0002302$0.0002302
-3.64%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bitcoin Cats (1CAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:52:07 (UTC+8)

Bitcoin Cats (1CAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0002224
$ 0.0002224$ 0.0002224
24-satna najniža cijena
$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004
24-satna najviša cijena

$ 0.0002224
$ 0.0002224$ 0.0002224

$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004

$ 0.016101506977943353
$ 0.016101506977943353$ 0.016101506977943353

$ 0.000194261263790231
$ 0.000194261263790231$ 0.000194261263790231

+0.04%

-3.64%

-8.44%

-8.44%

Bitcoin Cats (1CAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002302. Tijekom protekla 24 sata, 1CATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002224 i najviše cijene $ 0.0004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1CAT je $ 0.016101506977943353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000194261263790231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1CAT se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -3.64% u posljednjih 24 sata i -8.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Cats (1CAT)

No.4527

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Cats je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.71K. Količina u optjecaju 1CAT je 0.00, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.

Bitcoin Cats (1CAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bitcoin Cats za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000008696-3.64%
30 dana$ +0.0000265+13.00%
60 dana$ +0.0000121+5.54%
90 dana$ -0.0000424-15.56%
Bitcoin Cats promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u 1CAT od $ -0.000008696 (-3.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bitcoin Cats 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000265 (+13.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bitcoin Cats 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u 1CAT od $ +0.0000121 (+5.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bitcoin Cats 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000424 (-15.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bitcoin Cats (1CAT)?

Pogledajte Bitcoin Cats stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Bitcoin Cats dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bitcoin Cats ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti 1CAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bitcoin Cats na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bitcoin Cats učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bitcoin Cats Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitcoin Cats (1CAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitcoin Cats (1CAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitcoin Cats.

Provjerite Bitcoin Cats predviđanje cijene sada!

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitcoin Cats (1CAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 1CAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bitcoin Cats (1CAT)

Tražiš kako kupiti Bitcoin Cats? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bitcoin Cats na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

1CAT u lokalnim valutama

1 Bitcoin Cats(1CAT) u VND
6.057713
1 Bitcoin Cats(1CAT) u AUD
A$0.000349904
1 Bitcoin Cats(1CAT) u GBP
0.000168046
1 Bitcoin Cats(1CAT) u EUR
0.00019567
1 Bitcoin Cats(1CAT) u USD
$0.0002302
1 Bitcoin Cats(1CAT) u MYR
RM0.000971444
1 Bitcoin Cats(1CAT) u TRY
0.009463522
1 Bitcoin Cats(1CAT) u JPY
¥0.0338394
1 Bitcoin Cats(1CAT) u ARS
ARS$0.317079782
1 Bitcoin Cats(1CAT) u RUB
0.018547214
1 Bitcoin Cats(1CAT) u INR
0.0202576
1 Bitcoin Cats(1CAT) u IDR
Rp3.773769888
1 Bitcoin Cats(1CAT) u KRW
0.32061105
1 Bitcoin Cats(1CAT) u PHP
0.013139816
1 Bitcoin Cats(1CAT) u EGP
￡E.0.011171606
1 Bitcoin Cats(1CAT) u BRL
R$0.001249986
1 Bitcoin Cats(1CAT) u CAD
C$0.000315374
1 Bitcoin Cats(1CAT) u BDT
0.027976206
1 Bitcoin Cats(1CAT) u NGN
0.352525978
1 Bitcoin Cats(1CAT) u COP
$0.924497012
1 Bitcoin Cats(1CAT) u ZAR
R.0.004053822
1 Bitcoin Cats(1CAT) u UAH
0.009523374
1 Bitcoin Cats(1CAT) u VES
Bs0.0336092
1 Bitcoin Cats(1CAT) u CLP
$0.2226034
1 Bitcoin Cats(1CAT) u PKR
Rs0.065229472
1 Bitcoin Cats(1CAT) u KZT
0.123895942
1 Bitcoin Cats(1CAT) u THB
฿0.007437762
1 Bitcoin Cats(1CAT) u TWD
NT$0.007048724
1 Bitcoin Cats(1CAT) u AED
د.إ0.000844834
1 Bitcoin Cats(1CAT) u CHF
Fr0.00018416
1 Bitcoin Cats(1CAT) u HKD
HK$0.001793258
1 Bitcoin Cats(1CAT) u AMD
֏0.087894964
1 Bitcoin Cats(1CAT) u MAD
.د.م0.002067196
1 Bitcoin Cats(1CAT) u MXN
$0.004290928
1 Bitcoin Cats(1CAT) u SAR
ريال0.00086325
1 Bitcoin Cats(1CAT) u PLN
0.000835626
1 Bitcoin Cats(1CAT) u RON
лв0.000996766
1 Bitcoin Cats(1CAT) u SEK
kr0.002161578
1 Bitcoin Cats(1CAT) u BGN
лв0.000382132
1 Bitcoin Cats(1CAT) u HUF
Ft0.077690198
1 Bitcoin Cats(1CAT) u CZK
0.00479967
1 Bitcoin Cats(1CAT) u KWD
د.ك0.000070211
1 Bitcoin Cats(1CAT) u ILS
0.00077117
1 Bitcoin Cats(1CAT) u AOA
Kz0.209843414
1 Bitcoin Cats(1CAT) u BHD
.د.ب0.0000865552
1 Bitcoin Cats(1CAT) u BMD
$0.0002302
1 Bitcoin Cats(1CAT) u DKK
kr0.001466374
1 Bitcoin Cats(1CAT) u HNL
L0.006022032
1 Bitcoin Cats(1CAT) u MUR
0.01054316
1 Bitcoin Cats(1CAT) u NAD
$0.004042312
1 Bitcoin Cats(1CAT) u NOK
kr0.002299698
1 Bitcoin Cats(1CAT) u NZD
$0.000389038
1 Bitcoin Cats(1CAT) u PAB
B/.0.0002302
1 Bitcoin Cats(1CAT) u PGK
K0.000973746
1 Bitcoin Cats(1CAT) u QAR
ر.ق0.000837928
1 Bitcoin Cats(1CAT) u RSD
дин.0.023029208

Bitcoin Cats Resurs

Za dublje razumijevanje Bitcoin Cats, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Bitcoin Cats web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitcoin Cats

Koliko Bitcoin Cats (1CAT) vrijedi danas?
Cijena 1CAT uživo u USD je 0.0002302 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 1CAT u USD?
Trenutačna cijena 1CAT u USD je $ 0.0002302. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitcoin Cats?
Tržišna kapitalizacija za 1CAT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 1CAT?
Količina u optjecaju za 1CAT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 1CAT?
1CAT je postigao ATH cijenu od 0.016101506977943353 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 1CAT?
1CAT je vidio ATL cijenu od 0.000194261263790231 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 1CAT?
24-satni obujam trgovanja za 1CAT je $ 30.71K USD.
Hoće li 1CAT još narasti ove godine?
1CAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 1CAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

1CAT u USD kalkulator

Iznos

1CAT
1CAT
USD
USD

1 1CAT = 0.0002302 USD

Trgujte 1CAT

1CATUSDT
$0.0002302
$0.0002302$0.0002302
-3.64%

