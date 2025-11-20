100xDarren Cijena danas

Trenutačna cijena 100xDarren (100X) danas je $ 0.00035494, s promjenom od 4.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 100X u USD je $ 0.00035494 po 100X.

100xDarren trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 353,043, s količinom u optjecaju od 999.97M 100X. Tijekom posljednja 24 sata, 100X trgovao je između $ 0.00031025 (niska) i $ 0.00037027 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00095783, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00014753.

U kratkoročnim performansama, 100X se kretao +0.07% u posljednjem satu i -41.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 100xDarren (100X)

Tržišna kapitalizacija $ 353.04K$ 353.04K $ 353.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 353.04K$ 353.04K $ 353.04K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,969,418.082191 999,969,418.082191 999,969,418.082191

