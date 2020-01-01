1000x by Virtuals (1000X) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 1000x by Virtuals (1000X), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

1000x by Virtuals (1000X) Informacije 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Kupi 1000X odmah!

1000x by Virtuals (1000X) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 1000x by Virtuals (1000X), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Ukupna količina: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Količina u optjecaju: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Povijesni maksimum: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 Povijesni minimum: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Trenutna cijena: $ 0.00825033 $ 0.00825033 $ 0.00825033 Saznajte više o cijeni 1000x by Virtuals (1000X)

1000x by Virtuals (1000X) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 1000x by Virtuals (1000X) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 1000X tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 1000X tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 1000X tokena, istražite 1000X cijenu tokena uživo!

1000X Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 1000X? Naša 1000X stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 1000X predviđanje cijene tokena odmah!

