1000x by Virtuals (1000X) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00543986 24-satna najviša cijena $ 0.00608442 Najviša cijena ikada $ 0.01398289 Najniža cijena $ 0.00119641 Promjena cijene (1H) +0.75% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) -4.81%

1000x by Virtuals (1000X) cijena u stvarnom vremenu je $0.00566701. Tijekom protekla 24 sata, 1000Xtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00543986 i najviše cijene $ 0.00608442, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1000X je $ 0.01398289, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00119641.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1000X se promijenio za +0.75% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -4.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 1000x by Virtuals (1000X)

Tržišna kapitalizacija $ 5.62M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.62M Količina u optjecaju 992.37M Ukupna količina 992,369,486.5234118

Trenutačna tržišna kapitalizacija 1000x by Virtuals je $ 5.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 1000X je 992.37M, s ukupnom količinom od 992369486.5234118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.62M.