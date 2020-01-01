10 figs (FIGS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u 10 figs (FIGS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
10 figs (FIGS) Informacije

10 figs is literally 10 figs

limited supply of ten delicious figs

symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.

wtf is 10 figs?

$figs is an entirely original meta

let’s break it down 👇

figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers

6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs

what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs

tokenomics:

tl:dr there are only 10 $figs

Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10

memes part 1:

beyond numbers & tokenomics…

figs is a just a f****** fruit

figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.

memes part 2:

fig heads

we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.

memes part 3:

fig season

As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe

fig season is coming.

memes part 4:

fig brained = high IQ + retardio

A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.

the community:

what is a meme without a community?

Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process

it’s always a sunny day on the farm, so lock in

Službena web stranica:
https://www.10figs.xyz/

10 figs (FIGS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 10 figs (FIGS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 50.88K
$ 50.88K$ 50.88K
Ukupna količina:
$ 10.00
$ 10.00$ 10.00
Količina u optjecaju:
$ 10.00
$ 10.00$ 10.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 50.88K
$ 50.88K$ 50.88K
Povijesni maksimum:
$ 117,193
$ 117,193$ 117,193
Povijesni minimum:
$ 3,359.95
$ 3,359.95$ 3,359.95
Trenutna cijena:
$ 5,088.03
$ 5,088.03$ 5,088.03

10 figs (FIGS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike 10 figs (FIGS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FIGS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FIGS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FIGS tokena, istražite FIGS cijenu tokena uživo!

FIGS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FIGS? Naša FIGS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.