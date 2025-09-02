Više o FIGS

10 figs Logotip

10 figs Cijena (FIGS)

Neuvršten

1 FIGS u USD cijena uživo:

-0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena 10 figs (FIGS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:27:00 (UTC+8)

10 figs (FIGS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

-0.27%

-15.71%

-15.71%

10 figs (FIGS) cijena u stvarnom vremenu je $5,074.99. Tijekom protekla 24 sata, FIGStrgovalo je između najniže cijene $ 4,945.73 i najviše cijene $ 5,119.81, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIGS je $ 117,193, dok je najniža cijena svih vremena $ 3,359.95.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIGS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -15.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 10 figs (FIGS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija 10 figs je $ 50.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIGS je 10.00, s ukupnom količinom od 10.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.75K.

10 figs (FIGS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 10 figs u USD iznosila je $ -13.972719592538.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 10 figs u USD iznosila je $ -710.8721192640.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 10 figs u USD iznosila je $ -1,081.1819595880.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 10 figs u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -13.972719592538-0.27%
30 dana$ -710.8721192640-14.00%
60 dana$ -1,081.1819595880-21.30%
90 dana$ 0--

Što je 10 figs (FIGS)

10 figs is literally 10 figs limited supply of ten delicious figs symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana. wtf is 10 figs? $figs is an entirely original meta let’s break it down 👇 figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers 6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs tokenomics: tl:dr there are only 10 $figs Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10 memes part 1: beyond numbers & tokenomics… figs is a just a f****** fruit figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit. memes part 2: fig heads we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas. memes part 3: fig season As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe fig season is coming. memes part 4: fig brained = high IQ + retardio A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin. the community: what is a meme without a community? Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process it’s always a sunny day on the farm, so lock in

Resurs 10 figs (FIGS)

Službena web-stranica

10 figs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 10 figs (FIGS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 10 figs (FIGS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 10 figs.

Provjerite 10 figs predviđanje cijene sada!

FIGS u lokalnim valutama

10 figs (FIGS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 10 figs (FIGS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIGS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 10 figs (FIGS)

Koliko 10 figs (FIGS) vrijedi danas?
Cijena FIGS uživo u USD je 5,074.99 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FIGS u USD?
Trenutačna cijena FIGS u USD je $ 5,074.99. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 10 figs?
Tržišna kapitalizacija za FIGS je $ 50.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FIGS?
Količina u optjecaju za FIGS je 10.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIGS?
FIGS je postigao ATH cijenu od 117,193 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIGS?
FIGS je vidio ATL cijenu od 3,359.95 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FIGS?
24-satni obujam trgovanja za FIGS je -- USD.
Hoće li FIGS još narasti ove godine?
FIGS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIGS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
