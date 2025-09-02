10 figs (FIGS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,945.73 $ 4,945.73 $ 4,945.73 24-satna najniža cijena $ 5,119.81 $ 5,119.81 $ 5,119.81 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,945.73$ 4,945.73 $ 4,945.73 24-satna najviša cijena $ 5,119.81$ 5,119.81 $ 5,119.81 Najviša cijena ikada $ 117,193$ 117,193 $ 117,193 Najniža cijena $ 3,359.95$ 3,359.95 $ 3,359.95 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.27% Promjena cijene (7D) -15.71% Promjena cijene (7D) -15.71%

10 figs (FIGS) cijena u stvarnom vremenu je $5,074.99. Tijekom protekla 24 sata, FIGStrgovalo je između najniže cijene $ 4,945.73 i najviše cijene $ 5,119.81, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIGS je $ 117,193, dok je najniža cijena svih vremena $ 3,359.95.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIGS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -15.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 10 figs (FIGS)

Tržišna kapitalizacija $ 50.75K$ 50.75K $ 50.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.75K$ 50.75K $ 50.75K Količina u optjecaju 10.00 10.00 10.00 Ukupna količina 10.0 10.0 10.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 10 figs je $ 50.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIGS je 10.00, s ukupnom količinom od 10.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.75K.