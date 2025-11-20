0xy Cijena danas

Trenutačna cijena 0xy (0XY) danas je $ 0.02609353, s promjenom od 1.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 0XY u USD je $ 0.02609353 po 0XY.

0xy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,093,534, s količinom u optjecaju od 1000.00M 0XY. Tijekom posljednja 24 sata, 0XY trgovao je između $ 0.02572814 (niska) i $ 0.02708736 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.108905, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, 0XY se kretao +0.85% u posljednjem satu i +3.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 0xy (0XY)

Tržišna kapitalizacija $ 26.09M$ 26.09M $ 26.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.09M$ 26.09M $ 26.09M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,981.707262 999,999,981.707262 999,999,981.707262

