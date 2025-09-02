0xsim by Virtuals (SAGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00175239 24-satna najviša cijena $ 0.00189549 Najviša cijena ikada $ 0.00919017 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.29% Promjena cijene (1D) -5.24% Promjena cijene (7D) -8.98%

0xsim by Virtuals (SAGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00179601. Tijekom protekla 24 sata, SAGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00175239 i najviše cijene $ 0.00189549, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAGE je $ 0.00919017, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAGE se promijenio za -1.29% u posljednjih sat vremena, -5.24% u posljednjih 24 sata i -8.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0xsim by Virtuals (SAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.80M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.80M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0xsim by Virtuals je $ 1.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAGE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.80M.