0xPrivacy (0XP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 0xPrivacy (0XP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

0xPrivacy (0XP) Informacije 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success. Službena web stranica: https://0xprivacy.network/ Kupi 0XP odmah!

0xPrivacy (0XP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 0xPrivacy (0XP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K Ukupna količina: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Količina u optjecaju: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K Povijesni maksimum: $ 0.00394401 $ 0.00394401 $ 0.00394401 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011862 $ 0.00011862 $ 0.00011862 Saznajte više o cijeni 0xPrivacy (0XP)

0xPrivacy (0XP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 0xPrivacy (0XP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 0XP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 0XP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 0XP tokena, istražite 0XP cijenu tokena uživo!

0XP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 0XP? Naša 0XP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 0XP predviđanje cijene tokena odmah!

